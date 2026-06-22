Yapay zeka rüzgarı dengeleri değiştirdi: Samsung tahtından edildi

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Yapay zeka teknolojilerinin küresel ekonomide yarattığı dönüşüm, Güney Kore'nin şirketler liginde tarihi bir değişime yol açtı. Yapay zeka sistemlerinde kullanılan yüksek bant genişlikli bellek (HBM) çiplerinin en önemli üreticilerinden SK Hynix, piyasa değeri açısından Samsung Electronics'i geride bırakarak ülkenin en değerli halka açık şirketi konumuna yükseldi.

Şirketin hisseleri günü yüzde 5,7 yükselişle tamamlarken, piyasa değeri 2,0825 trilyon wona ulaştı. Böylece 2000 yılından bu yana zirvede bulunan Samsung Electronics ilk kez liderliği kaybetti.

Yapay zeka talebi büyümeyi hızlandırdı

Nvidia, Google ve diğer teknoloji devlerine HBM çipi tedarik eden SK Hynix, yapay zeka yatırımlarındaki hızlı artışın en büyük kazananlarından biri oldu. ChatGPT ve benzeri gelişmiş yapay zeka modellerinin yaygınlaşmasıyla birlikte özel bellek çiplerine yönelik talep rekor seviyelere çıktı.

Analistler, yapay zeka odaklı bellek çözümlerinin yarı iletken sektöründeki rekabet dengelerini değiştirdiğine dikkat çekiyor.

İflasın eşiğinden zirveye

Bugün sektörün liderlerinden biri olan SK Hynix, yaklaşık 20 yıl önce ciddi bir mali krizle karşı karşıya kalmıştı. O dönem Hynix Semiconductor adıyla faaliyet gösteren şirket, yüksek borç yükü nedeniyle Micron'a satılmaya yaklaşmış ancak anlaşma gerçekleşmemişti.

2003 yılında hisseleri 135 wona kadar gerileyen şirket, yatırımcılar tarafından "kuruş hissesi" olarak değerlendiriliyordu.

Rekor zarardan rekor kâra

Bellek çipi sektöründeki dalgalanmalar nedeniyle 2023 yılında 7,73 trilyon won faaliyet zararı açıklayan SK Hynix, yapay zeka yatırımlarının hız kazanmasıyla hızlı bir toparlanma yaşadı.

Microsoft, Google ve Meta gibi şirketlerin veri merkezi ve yapay zeka harcamalarını artırmasıyla SK Hynix'in kârlılığı da yükseldi. Şirket, 2024 yılında 23,5 trilyon won faaliyet kârı elde ederek tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

Uzmanlara göre yapay zeka çiplerine yönelik talebin sürmesi halinde SK Hynix'in sektördeki lider konumunu daha da güçlendirmesi bekleniyor.