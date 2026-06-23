Japon yeni son kırk yılın en düşük seviyesine yaklaştı

Dolar karşısında değer kaybeden Japon yeni Salı günü son kırk yılın en zayıf seviyesine yaklaşırken piyasalar Tokyo yönetiminin döviz müdahalesi olasılığını tartışıyor. USD/JPY paritesi işlem gününde 161,58 seviyesinde yatay seyretti. Parite, 161,96 olan 2024 yılı zirvesine oldukça yaklaşırken 162 seviyesini aşarsa para birimi 1986 yılından bu yana en düşük seviyeyi kaydedecek.

Yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 3 değer kaybeden Japon yeni, ABD ile Japonya arasındaki faiz farkı nedeniyle baskı altında kalmaya devam ediyor. Japonya Merkez Bankası geçen hafta faiz oranlarını 25 baz puan artırmasına rağmen bu baskıyı hafifletemedi. Tokyo yönetiminin ek teşvik önlemleri ve vergi indirimleri uygulayacağına yönelik beklentiler, Japon devlet tahvili getirilerini son on yılların en yüksek seviyelerine yakın tutuyor. Mali harcamalara ilişkin belirsizlikler de para birimini olumsuz etkiliyor.

Tokyo yönetimi döviz müdahalesi sinyalleri veriyor

Para biriminde uzun süren zayıflık nedeniyle finansal piyasalar tamamen hükümetin döviz piyasasına yapacağı yeni bir müdahaleyi izliyor. Yerel basında çıkan haberlere göre Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama ile ABD Hazine Bakanı Scott Bessent Pazartesi günü çevrim içi bir toplantı gerçekleştirdi. Bakanlar tarihi para birimi zayıflığına karşı alınacak politika önlemlerini ve döviz müdahalesi konusunu ele aldı.

Japonya, Nisan sonu ve Mayıs başında döviz piyasalarına rekor düzeyde 11,7 trilyon yen, yani yaklaşık 72,4 milyar dolar harcamıştı. Yapılan devasa harcama Japon yeni için yalnızca sınırlı bir destek sağlayabildi. Para birimi son bir ay içinde yeniden kırk yılın en düşük seviyelerine doğru geriledi. Japon yetkililer, Japon yeni değer kaybetmeyi sürdürürse daha fazla müdahale yapacaklarına dair uyarılarını sıklıkla tekrarlıyor.