Henrik Zeberg ABD ekonomisi için resesyon uyarısını yineledi

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Makro stratejist Henrik Zeberg istihdam piyasasındaki zayıflama sinyalleri nedeniyle ABD ekonomisi genelinde resesyon riskinin arttığını açıkladı. Stratejist 21 Haziran 2026 tarihinde yaptığı paylaşımda iş yaratımındaki yavaşlamanın gayri sahfi yurt içi hasıla büyümesini ve hisse senedi piyasalarını doğrudan tehdit ettiğini belirtti. Zeberg analizlerini tarım dışı istihdam artışı ile ekonomik çıktı arasındaki tarihsel ilişkiye dayandırıyor.

Tarihsel veriler istihdam yaratımı ile yıllık büyüme oranlarının paralel hareket ettiğini gösteriyor. Zeberg yaptığı değerlendirmede tarım dışı istihdamın iş gücüne oranının 2,2 seviyesine gerilediğini vurguladı. Bahse konu oran 2022 yılında pandemi sonrası dönemde 7,0 seviyesinin üzerine çıkarak zirve yapmıştı. Mevcut gösterge 1970'li yılların başından bu yana yaşanan tüm ekonomik daralmaların başlangıcındaki seviyelerin altında kalıyor.

ABD ekonomisi istihdam piyasası verileriyle geriliyor

Söz konusu düşüş eğilimi 1973-75, 1980, 1981-82, 1990-91, 2001, 2008-09 ve 2020 resesyonlarının öncüllerini geride bırakıyor. Analist ABD ekonomisi henüz resmi bir resesyona girmese de büyüme ivmesinin önemli ölçüde azaldığını ifade ediyor. Zeberg ekonomik genişlemenin temel olarak yeni iş alanları yaratma kapasitesine bağlı olduğunu savunuyor. İstihdamdaki uzun süreli yavaşlama tüketici harcamalarını ve kurumsal faaliyetleri aşağı çekiyor.

Güncel veriler istihdam göstergelerindeki zayıflamaya rağmen ABD ekonomisi yıllık büyüme oranının yüzde 2,7 seviyesinde olduğunu gösteriyor. Stratejist iş yaratımının durması halinde ekonomik büyümenin de hız kaybedeceğini öngörüyor. Artan işsizlik maaşı başvuruları ve özel sektör istihdamındaki yavaşlama piyasadaki kırılganlığı netleştiriyor. Tüketiciler üzerindeki finansal baskılar zirve yapan hisse senedi piyasalarının arkasındaki riskleri artırıyor.

Likidite balonunun son aşamasına giriliyor

Piyasaların likidite kaynaklı bir varlık balonunun son aşamasında bulunduğunu belirten Zeberg riskli varlıklarda son bir yükseliş dalgası bekliyor. Ancak istihdam koşullarındaki bozulma ABD ekonomisi için resesyon ihtimalini masada tutuyor. Zayıflayan konjonktür göstergeleri, yüksek borçluluk oranları ve artan değerlemeler riskli varlıklar üzerinde baskı oluşturarak sert bir düzeltme riskini artırıyor. ABD ekonomisi makroekonomik dengeler açısından kritik bir dönemeçten geçiyor.