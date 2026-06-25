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Venezuela'yı vuran çifte deprem kamerada

Venezuela'da 39 saniye arayla meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki iki şiddetli deprem başkent Karakas başta olmak üzere birçok kentte yıkıma neden oldu. Güvenlik riski nedeniyle halka evlerine girmemeleri çağrısı yapılırken, arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Yetkililer can kaybının artmasından endişe ederken, USGS olası ölü sayısının 10 bin ile 100 bin arasında olabileceği uyarısında bulundu. Deprem sırasında yaşanan panik anları ise amatör kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
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