Bursa'da 9 gün sürecek kültür ve sanat şöleni başladı! 181 etkinlik, 50 lezzet noktası ziyaretçileri bekliyor

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Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki sekizinci durağı olan Bursa, dokuz gün boyunca kültür, sanat ve gastronominin buluşma noktası olacak. 27 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek festival kapsamında şehrin 13 farklı noktasında 181 etkinlik gerçekleştirilecek. Festival ziyaretçileri, konserlerden tiyatrolara, sergilerden çocuk etkinliklerine uzanan geniş programın yanı sıra Bursa'nın zengin mutfak kültürünü yansıtan 50 Lezzet Noktası'nı da keşfetme fırsatı bulacak.

Bursa üçüncü kez Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapıyor

Festivalin açılış törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Uludağ Alan Başkanı Candemir Zoroğlu, Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi ile çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta konuşan Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, 2021 yılında tek şehirde başlayan Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bugün yedi bölge ve 26 şehri kapsayan dev bir kültür organizasyonuna dönüştüğünü belirterek, kültür ve sanatı toplumun her kesimine ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Bursa'nın fethinin 700. yılı festival coşkusuna ayrı anlam kattı

Bu yıl festivalin Bursa açısından ayrı bir önem taşıdığına dikkat çeken Yazgı, kentin fethinin 700. yıl dönümünün kutlandığını belirtti.

Yazgı, festival boyunca geleneksel sanatların, kadim zanaatların ve halk kültürünün en güzel örneklerinin ziyaretçilerle buluşacağını ifade ederek, "Yaşayan Miras Bursa Sergisi" ve uygulamalı atölyeler sayesinde somut olmayan kültürel mirasın yakından tanıtılacağını söyledi.

Gastronomi rotasında Bursa'nın 50 lezzeti keşfedilecek

Festivalin bu yıl öne çıkan yeniliklerinden biri de gastronomi rotası oldu.

Uzman kurul tarafından belirlenen 50 Lezzet Noktası sayesinde ziyaretçiler; Osmanlı saray mutfağından Balkan göçmenlerinin yemek kültürüne, coğrafi işaretli ürünlerden yöresel tatlara kadar Bursa'nın zengin mutfak mirasını deneyimleme fırsatı bulacak.

13 noktada 181 etkinlik düzenlenecek

Festival süresince Bursa'nın farklı bölgelerinde toplam 181 etkinlik gerçekleştirilecek.

FSM Hastane Alanı'nda kurulacak ana sahnede ünlü sanatçılar konser verecek. Hüdavendigar Kent Parkı'nda oluşturulacak Çocuk Köyü ise minikleri kültür ve sanatla buluşturacak. Tiyatro gösterileri, söyleşiler, atölyeler, sergiler ve çeşitli performanslar her yaştan ziyaretçiye hitap edecek.

Osmanlı'nın değerli eserleri ziyaretçilerle buluşuyor

Festival kapsamında Bursa Türk İslam Eserleri Müzesi'nde açılan "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" sergisi de ilgi çekiyor.

Osmanlı padişahlarının hat eserlerinden Kâbe'nin iç ve dış örtülerine, usta hattatlar tarafından yazılmış Kur'an-ı Kerim nüshalarına kadar çok sayıda kıymetli eser ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Bunun yanı sıra "Yaşayan Miras Bursa Sergisi", "Albayrak Hat Sergisi" ve ASELSAN'ın "İleri Dönüşen Bir Gelecek Vizyonu" sergisi de festival kapsamında sanatseverleri ağırlıyor.