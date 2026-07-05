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Deniz yatağıyla açığa sürüklenen çocuk son anda kurtarıldı

Aydın'ın Didim ilçesinde deniz yatağıyla açığa sürüklenen küçük çocuk, ihbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuk güvenli şekilde kıyıya çıkarıldı.

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Didim açıklarında dün yaşanan olayda, bir çocuğun deniz yatağıyla açığa sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu (TCSG-21) sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, sürüklenen çocuğu güvenli şekilde bota alarak Didim İskelesi'ne ulaştırdı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Denizlerde can emniyetinin sağlanmasına yönelik görevlerini 7 gün 24 saat esasına göre sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı, arama kurtarma faaliyetlerine kesintisiz devam edileceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
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