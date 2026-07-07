NATO masasında Roketsan'dan ihracat hamlesi: Hedef 20 milyar doların üzerine çıkmak

NATO Liderler Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen Savunma Sanayii Endüstri Forumu'nda Dünya Gazetesi'ne değerlendirmelerde bulunan Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, forumun temel gündeminin NATO üyesi ülkelerin savunma sanayii alanındaki iş birliklerini güçlendirmek olduğunu söyledi.

Türkiye'nin savunma sanayiinde ulaştığı teknoloji ve üretim kapasitesinin dikkat çektiğini belirten İkinci, "Türkiye'nin savunma sanayiinin NATO üyesi ülkelerle iş birlikleriyle ortak proje gerçekleştirmesi için büyük bir potansiyeli hayata geçirmeye çalışıyoruz. Görüşmelerimizin bir kısmı imzaya dönüşüyor, bir kısmı ise sonraki süreçte sonuçlandırılmak üzere devam ediyor" dedi.

"Türkiye katkı sağlayabilecek en önemli ülkelerden biri"

NATO'nun ihtiyaçlarına daha hızlı cevap verebilmek amacıyla ortak üretim ve ortak proje modellerinin öne çıktığını vurgulayan İkinci, Türkiye'nin bu süreçte önemli bir konumda bulunduğunu söyledi.

İkinci, "Türkiye, sahip olduğu endüstri seviyesi ve teknoloji seviyesiyle bu konuya katkı yapabilecek en önemli ülkelerden biri. Biz de Türkiye'nin daha fazla rol alması ve ortak proje çalışmalarının içinde yer alması için görüşmeler yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Tehditler değişiyor, ülkeler daha fazla sorumluluk almak zorunda"

Son dönemde yaşanan çatışmaların savunma anlayışını değiştirdiğini belirten Murat İkinci, NATO'nun da yeni tehditlere uyum sağlayacak bir yapıya yöneldiğini dile getirdi.

İkinci, "Artık ülkeler daha fazla sorumluluk almak zorunda. Son yaşanan çatışmalardaki tehditler, konvansiyonel anlamda düşündüğümüz tehditlerden çok daha farklı bir noktaya gidiyor. Bu nedenle ülkelerin hızlı adapte olan, hızlı teknoloji üreten bir yapıya geçmesi gerekiyor" diye konuştu.

Türk savunma sanayiinin bu dönüşüme hızlı uyum sağlayabildiğini ifade eden İkinci, "Yeni teknolojilere adapte olma ve üretim kapasitesi açısından avantajlı olduğumuzu düşünüyoruz. Bunu uluslararası iş birliklerine dönüştürmek istiyoruz" dedi.

"15-20 milyar doların üzerinde ihracat potansiyeli var"

Savunma sanayiinde kurulacak uluslararası ortaklıkların ekonomik etkisine de değinen İkinci, Avrupa ve NATO ülkelerinin savunma harcamalarını artırmasının Türkiye için önemli fırsatlar sunduğunu söyledi.

İkinci, "Geçen sene 10 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdik. Ancak bu iş birlikleriyle ihracatın 15-20 milyar doları geçebilecek bir potansiyeli var. Avrupa'nın ve NATO ülkelerinin yeniden silahlanma kapsamında açıkladığı büyük bütçeler bulunuyor. Türkiye'nin bu bütçelerden pay alabilmesi için yürütülen görüşmeler kritik önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Görüşmelerin ihracatı artıracak yeni kapılar açacağını belirten İkinci, "Bu iş birlikleri bize ihracat potansiyelini artırmak için önemli bir ön kapı açıyor. Bu kapıdan girerek Türkiye'nin savunma sanayii ihracatını daha da artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.