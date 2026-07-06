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Hindistan'ı muson vurdu: Ölü sayısı yükseliyor, şehirler alarmda

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde etkisini artıran muson yağışları felakete dönüştü. Sel, heyelan ve bina çökmelerinde çok sayıda kişi hayatını kaybederken, Meteoroloji Dairesi kırmızı alarm ilan etti. Okullar kapatıldı, yollar sular altında kaldı, yüzlerce uçuşta ise aksama yaşandı.

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Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde etkili olan muson yağışları hayatı felç etti.

Şiddetli yağışların yol açtığı sel, heyelan ve bina çökmelerinde çok sayıda kişi öldü. Eyalete bağlı Mumbai şehrinde bina çökmesi sonucu beşi çocuk 6 kişi, yağışla bağlantılı ayrı olaylarda da 8 kişi öldü. Şehirde şiddetli yağışların devam etmesiyle birlikte meydana gelen iki ayrı ağaç devrilmesi sonucu da 2 kişi yaşamını yitirdi. Pune şehrinde ise heyelan meydana gelirken, 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kırmızı alarm verildi

Şiddetli yağışlar yolları sular altında bırakırken, okulların kapanmasına da neden oldu. Yağışlar kara yolu, demir yolu ve hava ulaşımını felç etti. Hindistan Meteoroloji Dairesi, önümüzdeki iki gün boyunca şiddetli yağış beklentisi nedeniyle "kırmızı alarm" verirken; yetkililer, vatandaşlara evlerinde kalmaları ve zorunlu olmayan tüm seyahatlerden kaçınmaları uyarısında bulundu.

Uçuşlar aksadı

Mumbai'deki Chhatrapati Shivaji Maharaj Uluslararası Havalimanı'nda bugün yerel saatle 11.30 itibarıyla 17 uçuş iptal edildi, iki yönlü 217 uçuşta gecikme yaşandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
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