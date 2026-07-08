Macron, sabah koşusunu Seğmenler Parkı'nda yaptı
NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sabah saatlerinde başkentte koşu yaptı. Macron'un koşusu sırasında park ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, NATO Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu Ankara'da güne spor yaparak başladı.
Sabah saatlerinde kendisine eşlik eden bir grupla İran Caddesi üzerinde koşuya çıkan Macron, Seğmenler Parkı'na doğru ilerledi. Fransız liderin güzergâhı boyunca güvenlik önlemleri artırılırken, Seğmenler Parkı da geçici süreyle vatandaşların girişine kapatıldı.
Koşusunu tamamlayan Macron, daha sonra NATO Liderler Zirvesi kapsamındaki resmi programına katılmak üzere bölgeden ayrıldı.