NATO'da gündem 16 bin TL'lik beyaz spor ayakkabı… Edi Rama'nın tarzı liderlerin de dikkatini çekti

Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde diplomatik temasların yanı sıra dikkat çeken anlardan biri de Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın kıyafet tercihi oldu. Takım elbisesinin altına giydiği beyaz Adidas Stan Smith spor ayakkabılar, zirveye katılan liderler arasında farklı bir görüntü oluşturdu. Yaklaşık 16 bin TL satış fiyatına sahip olduğu belirtilen ayakkabılar, günün en çok konuşulan detaylarından biri haline geldi.

Zirvenin aile fotoğrafı çekimi öncesinde liderleri tek tek karşılayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rama ile selamlaştığı sırada göz ucuyla beyaz spor ayakkabılarına baktı. O anlarda Erdoğan'ın gülümsediği kameralara yansıdı.

Dikkat çeken ayakkabılar, zirvenin ilerleyen dakikalarında da gündeme geldi. Mark Rutte, ABD Başkanı Donald Trump ile sohbet ettiği sırada Rama'nın beyaz spor ayakkabılarını işaret ederek gösterdi. Trump'ın ise bu duruma herhangi bir tepki vermemesi dikkat çekti.