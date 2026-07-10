Çin'de acil durum! Sel sonrası 900 zehirli yılan serbest kaldı

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Çin'in güneyinde etkili olan şiddetli tayfun ve sel felaketi, bölgedeki barajın çökmesine yol açarken sular altında kalan bir yılan üretim çiftliğindeki yaklaşık 900 yılan kaçtı.

Yerel basında yer alan bilgilere göre, sel sularının vurduğu çiftliğin koruma duvarları ve çitleri yıkılınca, aralarında ölümcül kobraların da bulunduğu yüzlerce yılan çevreye yayıldı.

Acil durum ilan edildi

Yılanların ulaştığı Dengwei köyünde acil durum ilan edilirken, sel sularıyla kaplanan sokaklarda çok sayıda yılanın yüzdüğü, bazılarının ise evlerin pencerelerine tırmanmaya çalıştığı bildirildi.

Bel hizasına kadar yükselen suların arasında mahsur kalan köylüler, kendilerini koruyabilmek için bambu sopalar kullanarak yılanları uzaklaştırmaya çalıştı.

Panzehir stokları artırıldı

Olayın ardından eyalet genelinde alarm verildi. Arama-kurtarma ve acil müdahale ekipleri bölgeye sevk edilirken, özel koruyucu ekipmanlarla görev yapan ekipler hem kaçan yılanları yakalamak hem de mahsur kalan vatandaşları tahliye etmek için çalışma başlattı.

Yetkililer ayrıca olası kobra ısırmalarına karşı panzehir stoklarını artırdı. Bölgedeki hastanelerde hızlı müdahale birimleri oluşturulurken, şu ana kadar bir kişinin yılan ısırması nedeniyle hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Sel felaketinde can kaybı artıyor

Çin'in güneyini etkisi altına alan Maysak Tayfunu, bölgede ağır hasara yol açtı. Yetkililerin paylaştığı son bilgilere göre, tayfunun neden olduğu sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi. Sellerin etkilediği bölgelerde arama-kurtarma ve tahliye çalışmaları ise aralıksız devam ediy