Monza - Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Aslan yeni sezon öncesinde birçok maç yapacak. Bu müsabakaları kaçırmak istemeyen taraftarlar "Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna cevap arıyor.

Galatasaray hazırlık maçı ne zaman?

Monza Galatasaray maçı 24 Temmuz 2026 Cuma günü saat 21.00'de başlayacak. Müsabakanın kanalı henüz bilinmiyor.

Galatasaray, Avusturya kampı süresince İtalya temsilcileri Monza ve Venezia ile karşı karşıya gelecek. Kamp çalışmalarını tamamladıktan sonra İstanbul'a dönecek olan sarı-kırmızılılar, son hazırlık maçında İspanya ekibi Villarreal'i RAMS Park'ta ağırlayacak.