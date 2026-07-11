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FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMU: Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı VNL puan durumu nedir?

2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasında Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın sıradaki rakibi Japonya... Maç öncesi Filenin Sultanları'nın puan durumu merak ediliyor. İşte son tablo...

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FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMU: Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı VNL puan durumu nedir?

2026 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) Filenin Sultanları 10 maça çıktı. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız 7 galibiyet, 3 mağlubiyet alırken milliler bugün yine kritik bir maça çıkıyor. Mücadele öncesi puan durumu sık sık kontrol ediliyor.

2026 VNL puan durumu

1. Brezilya K: 26 puan

2. ABD K: 26 puan

3. İtalya K: 24 puan

4. Hollanda K: 18 puan

5. Kanada K: 20 puan

6. Türkiye K: 19 puan

7. Japonya K: 19 puan

8. Polonya K: 19 puan

9. Çin K: 18 puan

10. Çek Cumhuriyeti K: 14

Mücadele sonrasaı puan durumu güncellenecektir.

Kaynak: HABER MERKEZİ
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