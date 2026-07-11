FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMU: Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı VNL puan durumu nedir?
2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasında Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın sıradaki rakibi Japonya... Maç öncesi Filenin Sultanları'nın puan durumu merak ediliyor. İşte son tablo...
2026 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) Filenin Sultanları 10 maça çıktı. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız 7 galibiyet, 3 mağlubiyet alırken milliler bugün yine kritik bir maça çıkıyor. Mücadele öncesi puan durumu sık sık kontrol ediliyor.
2026 VNL puan durumu
1. Brezilya K: 26 puan
2. ABD K: 26 puan
3. İtalya K: 24 puan
4. Hollanda K: 18 puan
5. Kanada K: 20 puan
6. Türkiye K: 19 puan
7. Japonya K: 19 puan
8. Polonya K: 19 puan
9. Çin K: 18 puan
10. Çek Cumhuriyeti K: 14
Mücadele sonrasaı puan durumu güncellenecektir.