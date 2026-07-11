Filenin Sultanları voleybol maçı ne zaman? Japonya - Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Filenin Sultanları yine çok kritik mi maça çıkıyor. VNL'in 3. haftasında Polonya'yı yenen ABD'ye yenilen Türkiye bu sefer Japonya ile karşı karşıya geliyor. Bu heyecan dolu müsabakayı izlemek isteyenler "Filenin Sultanları voleybol maçı ne zaman" diye soruyor.
2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde 6. sırada bulunan Türkiye, ev sahibi Japonya ile karşılaşacak. Filenin sultanları bu maçı mutlak kazanmak zorunda... Milyonlar ekran başında bu maçı seyretmek isterken "Filenin Sultanları voleybol maçı ne zaman" sorusu art arda geliyor.
Filenin Sultanları voleybol maçı ne zaman?
2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde Japonya - Türkiye maçı 11 Temmuz Cumartesi saat 13.20'de oynanacak. Müsabaka TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
Filenin Sultanları son maçını ise Tayland ile 12 Temmuz Pazar günü saat 09.30'da oynayacak.
2026 VNL puan durumu
1. Brezilya K: 26 puan
2. ABD K: 26 puan
3. İtalya K: 24 puan
4. Hollanda K: 18 puan
5. Kanada K: 20 puan
6. Türkiye K: 19 puan
7. Japonya K: 19 puan
8. Polonya K: 19 puan
9. Çin K: 18 puan
10. Çek Cumhuriyeti K: 14