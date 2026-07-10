Filenin Sultanları voleybol maçı ne zaman? Japonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Puan durumu...

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2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) heyecan devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız son maçında ABD'ye 3-2 yenildi. Sıradaki rakip ise ev sahibi Japonya... Bir aksilik yaşamak istemeyen Filenin Sultanları bu maçı kazanmak istiyor. Peki, Japonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Filenin Sultanları voleybol maçı ne zaman?

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde Japonya - Türkiye maçı 11 Temmuz Cumartesi saat 13.20'de oynanacak.

Filenin Sultanları son maçını ise Tayland ile 12 Temmuz Pazar günü saat 09.30'da oynayacak.

2026 VNL puan durumu

1. ABD K: 26 puan

2. Brezilya K: 23 puan

3. İtalya K: 21 puan

4. Kanada K: 20 puan

5. Türkiye K: 19 puan

6. Polonya K: 19 puan

7. Japonya K: 19 puan

8. Hollanda K: 18 puan

9. Çin K: 18 puan

10. Almanya K: 14 puan