Google Haberler

Filenin Sultanları voleybol maçı ne zaman? Japonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Puan durumu...

Filenin Sultanları, Kadınlar Milletler Ligi'nin 3. haftası 2. maçında ABD'ye 3-2 yenildi. 5. sıradaki millilerimiz 3. maçını Japonya ile yapacak. Bu maçı kaçırmak istemeyenlerin ortak sorusu "Filenin Sultanları voleybol maçı ne zaman" oluyor.

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Filenin Sultanları voleybol maçı ne zaman? Japonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Puan durumu...

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) heyecan devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız son maçında ABD'ye 3-2 yenildi. Sıradaki rakip ise ev sahibi Japonya... Bir aksilik yaşamak istemeyen Filenin Sultanları bu maçı kazanmak istiyor. Peki, Japonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Filenin Sultanları voleybol maçı ne zaman?

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde Japonya - Türkiye maçı 11 Temmuz Cumartesi saat 13.20'de oynanacak.

Filenin Sultanları son maçını ise Tayland ile 12 Temmuz Pazar günü saat 09.30'da oynayacak.

2026 VNL puan durumu

1. ABD K: 26 puan

2. Brezilya K: 23 puan

3. İtalya K: 21 puan

4. Kanada K: 20 puan

5. Türkiye K: 19 puan

6. Polonya K: 19 puan

7. Japonya K: 19 puan

8. Hollanda K: 18 puan

9. Çin K: 18 puan

10. Almanya K: 14 puan

Kaynak: HABER MERKEZİ
Çok Okunanlar