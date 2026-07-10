Filenin Sultanları voleybol maçı ne zaman? Japonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Puan durumu...
Filenin Sultanları, Kadınlar Milletler Ligi'nin 3. haftası 2. maçında ABD'ye 3-2 yenildi. 5. sıradaki millilerimiz 3. maçını Japonya ile yapacak. Bu maçı kaçırmak istemeyenlerin ortak sorusu "Filenin Sultanları voleybol maçı ne zaman" oluyor.
2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) heyecan devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız son maçında ABD'ye 3-2 yenildi. Sıradaki rakip ise ev sahibi Japonya... Bir aksilik yaşamak istemeyen Filenin Sultanları bu maçı kazanmak istiyor. Peki, Japonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Filenin Sultanları voleybol maçı ne zaman?
2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde Japonya - Türkiye maçı 11 Temmuz Cumartesi saat 13.20'de oynanacak.
Filenin Sultanları son maçını ise Tayland ile 12 Temmuz Pazar günü saat 09.30'da oynayacak.
2026 VNL puan durumu
1. ABD K: 26 puan
2. Brezilya K: 23 puan
3. İtalya K: 21 puan
4. Kanada K: 20 puan
5. Türkiye K: 19 puan
6. Polonya K: 19 puan
7. Japonya K: 19 puan
8. Hollanda K: 18 puan
9. Çin K: 18 puan
10. Almanya K: 14 puan