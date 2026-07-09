Salih Özcan, resmen Beşiktaş'ta
Beşiktaş, milli orta saha oyuncusu Salih Özcan'ı 3+1 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Serbest statüdeki profesyonel futbolcu Salih Özcan'la 3+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Salih Özcan'a şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.
Son olarak Almanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Borussia Dortmund'da forma giyen Salih, Türkiye ile FIFA 2026 Dünya Kupası'nda da boy gösterdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA