2026/27 Süper Lig fikstürü: Beşiktaş, Fenerbahçe Galatasaray, Trabzonspor yeni sezon fikstürü... Derbiler ne zaman oynanacak?

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Trendyol Süper Lig ağustos ayında başlıyor. Taraftar takımını bir an önce sahada görmek istiyor. Bugün fikstür çekimi var ve milyonlar 17 haftayı merak ediliyor. Öte yandan derbi tarihleri de araştırılıyor.

2026/27 Süper Lig fikstürü açıklandı mı?

2026/27 Süper Lig fikstürü çekimi devam ediyor. Beşiktaş, Fenerbahçe Galatasaray, Trabzonspor fikstürü henüz belli olmadı.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi 4. haftada oynanacak.

Trabzonspor Galatasaray derbisi 6. haftada oynanacak.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 9. haftada oynanacak.

Çekim tamamlanınca haberimize ekleyeceğiz.