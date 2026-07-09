Beşiktaş hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş yarın iki hazırlık maçına birden çıkıyor. İlk rakip MSV 2020 ikinci rakip ise Widzew Lodz… Taraftar mücadeleyi beklerken "Beşiktaş hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu tırmanıyor.
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Kara Kartal'a gönül veren taraftarlar takımının hazırlık maçını canlı izlemek istiyor. Siyah-beyazlı kulüp yarın iki özel maç yapacak. Peki, Beşiktaş hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
10 Temmuz Cuma Beşiktaş hazırlık maçı programı
18.00 Beşiktaş – MSV 2020 (Pappelstadion) 35’er dakikadan iki devre
19.30 Beşiktaş – Widzew Lodz (Pappelstadion) 35’er dakikadan iki devre
14 Temmuz Salı
12.00 Beşiktaş – Dynamo Malzenice (X-Bionic Sphere)
18.30 Beşiktaş – Spartak Trnava (Stadion Antona Malatinskeho)
Kaynak: HABER MERKEZİ