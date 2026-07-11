Filenin Sultanları maçı ne zaman? Tayland Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Filenin Sultanları'nın bir sonraki rakibi Taylan... Son maçta hata yapmak istemeyen Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızda hedef mutlak galibiyet... Peki, Filenin Sultanları maçı ne zaman?
Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
2026 Voleybol Milletler Ligi (VNL) 3. haftasında Filenin Sultanları 3 maça çıktı. Türkiye'nin son maçı ise Tayland ile olacak. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın mücadeleyi rahat geçmesi beklenirken "Filenin Sultanları maçı ne zaman" sorusu yoğun şekilde geliyor.
Filenin Sultanları maçı ne zaman?
2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde Tayland - Türkiye maçı 12 Temmuz Pazar saat 09.30'da oynanacak.
Karşılaşma TRT Spor keranlarından yayınlanacak.
Kaynak: HABER MERKEZİ