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Filenin Sultanları maçı ne zaman? Tayland Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Filenin Sultanları'nın bir sonraki rakibi Taylan... Son maçta hata yapmak istemeyen Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızda hedef mutlak galibiyet... Peki, Filenin Sultanları maçı ne zaman?

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Filenin Sultanları maçı ne zaman? Tayland Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2026 Voleybol Milletler Ligi (VNL) 3. haftasında Filenin Sultanları 3 maça çıktı. Türkiye'nin son maçı ise Tayland ile olacak. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın mücadeleyi rahat geçmesi beklenirken "Filenin Sultanları maçı ne zaman" sorusu yoğun şekilde geliyor.

Filenin Sultanları maçı ne zaman?

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde Tayland - Türkiye maçı 12 Temmuz Pazar saat 09.30'da oynanacak.

Karşılaşma TRT Spor keranlarından yayınlanacak.

GÜNCEL FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMU: Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı VNL puan durumu nedir?GÜNCEL FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMU: Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı VNL puan durumu nedir?Spor
Kaynak: HABER MERKEZİ
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