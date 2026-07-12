Filenin Sultanları VNL'de final biletini kaptı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL'nin üçüncü haftasındaki son maçında Tayland karşısında ilk seti kaybetmesine rağmen geri dönüşe imza attı. Mücadeleden 3-1 galip ayrılan Filenin Sultanları, grup etabını 9 galibiyetle dördüncü sırada tamamladı. Ay-yıldızlı ekip, şimdi gözünü 22-26 Temmuz tarihlerinde Makau’da oynanacak finallere çevirdi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasındaki dördüncü ve son karşılaşmasında Tayland'ı 3-1 mağlup etti.
Milliler, bu sonuçla grup etabını 9 galibiyetle dördüncü sırada tamamlayarak finallere yükseldi. VNL Finalleri, 22-26 Temmuz tarihlerinde Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde düzenlenecek.
Asue Salonu'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Tayland, çekişmeli geçen ilk seti 27-25 kazanarak maçta 1-0 öne geçti.
İkinci setten itibaren oyunun kontrolünü ele alan A Milli Takım, bu bölümü 25-21 alarak skoru eşitledi.
Milliler geri dönüşü tamamladı
Üçüncü sette üstünlüğünü sürdüren Türkiye, rakibine 25-19 üstünlük kurdu ve setlerde 2-1 öne geçti.
Ay-yıldızlı ekip, dördüncü seti de 25-22 kazanarak karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
Grup etabını dördüncü sırada bitirdi
Tayland karşısında elde ettiği galibiyetle VNL grup aşamasını 9 galibiyetle tamamlayan milliler, sıralamada dördüncü basamakta yer aldı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 22-26 Temmuz'da Makau'da oynanacak finallerde şampiyonluk mücadelesi verecek.
Salon: Asue
Hakemler: İsmail İbrahim Alblooshi (BAE), Joo-Hee Kang (Kore)
Tayland: Pornpun, Sasipaporn, Thatdao, Pimpichaya, Ajcharaporn, Kaewkalaya, Piyanut (L) (Warisara, Kalyarat, Natthanicha, Serah)
Türkiye: Yaprak, Zehra, Vargas, Saliha, Sinead-Jack, Elif, Gizem (L) (Cansu, İlkin, Defne)