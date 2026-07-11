Dünya Kupası'ndan dönmüştü! 25 yaşında hayatını kaybetti

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Güney Afrika futbolu, genç yaşta gelen acı haberle yasa boğuldu. Dünya Kupası'nda ülkesini temsil eden ve kariyerini Mamelodi Sundowns'ta sürdüren Jayden Adams'ın 25 yaşında yaşamını yitirdiği açıklandı. Güney Afrika Futbol Federasyonu da yayımladığı taziye mesajıyla genç futbolcunun ölümünü doğruladı.

Güney Afrika Futbol Federasyonu acı haberi duyurdu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Güney Afrika Milli Takımı kadrosunda yer alan Jayden Adams'ın vefatı, Güney Afrika Futbol Federasyonu (SAFA) tarafından kamuoyuna duyuruldu.

Ülkenin gelecek vadeden futbolcuları arasında gösterilen 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun ölümü, spor camiasında büyük üzüntü yarattı.

Dünya Kupası'nın ardından gelen kahreden haber

Kariyerini Güney Afrika'nın önde gelen kulüplerinden Mamelodi Sundowns'ta sürdüren Adams, 2026 Dünya Kupası'nın ardından ülkesine dönmüştü.

Genç futbolcunun ani ölümü, takım arkadaşları, teknik ekip ve futbolseverleri derinden sarstı.

"Geleceği için çok heyecanlıydı"

Jayden Adams'ın yakın çevresinden ve mentorlarından Brendine Johnson, yaptığı açıklamada büyük bir üzüntü yaşadıklarını söyledi.

Johnson, "Bu kayıp hepimizi paramparça etti. Dünya Kupası'ndan daha yeni dönmüştü ve geleceği için çok pozitif, çok heyecanlıydı. Perşembe günü onunla umut dolu bir konuşma yapmıştık. Ailesi tarifsiz bir acı yaşıyor ve herkesin mahremiyetlerine saygı göstermesini rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ölüm nedeni henüz açıklanmadı

Jayden Adams'ın ölüm nedenine ilişkin yetkili makamlardan veya kulübü Mamelodi Sundowns'tan henüz resmi ve ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Kulüp de yaptığı ilk açıklamada, ailenin yas sürecine saygı gösterilmesini istedi. Olayla ilgili resmi açıklamaların önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.