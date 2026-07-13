Bu akşam Dünya Kupası maçı yok mu? İspanya - Fransa, İngiltere - Arjantin maçı ne zaman?
Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı için geri sayım başladı. İspanya ile Fransa, İngiltere ile Arjantin eşleşirken bugün maç olup olmayacağı merak ediliyor. "Bu akşam Dünya Kupası maçı yok mu", "İspanya - Fransa, İngiltere - Arjantin maçı ne zaman" soruları sıkça geliyor.
Dünya Kupası'nda finale doğru adım adım geliniyor. Yarı finalde İspanya - Fransa; İngiltere - Arjantin karşılaşması oynanacak. Futbolseverler mücadeleleri heyecanla beklerken "İspanya - Fransa, İngiltere - Arjantin maçı ne zaman" sorusu ağır basıyor.
Bu akşam Dünya Kupası maçı yok mu?
Evet, bu akşam Dünya Kupası maçı yok. Yarı final ilk karşılaşması yarın oynanacak.
Fransa İspanya maçı ne zaman?
2026 Dünya Kupası Fransa İspanya maçı 14 Temmuz Salı saat 22.00'de oynanacak. Müsabaka TRT 1'den canlı yayınlanacak.
İngiltere - Arjantin maçı ne zaman?
İngiltere - Arjantin maçı ise 15 Temmuz Çarşamba saat 22.00'de başlayacak. Mücadele yine TRT 1'den naklen ekrana gelecek.