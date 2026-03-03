Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS muhtemel ilk 11'i

Galatasaray hem ligde hem de Türkiye Kupası'nda yoluna dolu dizgin devam ediyor. Aslan 4'te 4 yapmak isterken Alanyaspor ise güçlü rakibini yenerek liderliğe uzanmak istiyor. Peki, Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Alanyaspor Galatasaray maçı bilgileri...

Alanyaspor Galatasaray maçı bu akşam 20.30'da başlayacak. Mücadele A Haber'den canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Alanyaspor: Victor, Ümit Akdağ, Aliti, Lima, Ruan, Makouta, Fatih Aksoy, Hadergjonaj, İbrahim Kaya, Güven Yalçın, Hagi

Galatasaray: Günay Güvenç, Gökdeniz Gürpüz, Kaan Ayhan, Singo, Jakobs, Nhaga, İlkay Gündoğan, Can Armando, Asprilla, Lang, Ahmet Kutucu

Alanyaspor'a karşı son 8 maçı kazandı

Galatasaray, Alanyaspor ile son 8 resmi müsabakasından galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, 17 Ocak 2023 tarihinde Akdeniz temsilcisiyle oynadığı Türkiye Kupası maçından sonra rakibiyle ayrıca 7 Süper Lig karşılaşması yaptı.

Söz konusu maçların hepsini kazanan Galatasaray, bu karşılaşmalarda rakibinin filelerini 21 kez havalandırırken 4 golü kalesinde gördü.