Antalyaspor’a kripto para sponsoru

Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda düzenlenen imza törenine katılan Antalyaspor A.Ş. Başkanı Sabri Gülel, 2023-2024 sezonunda Antalyaspor’un “Bitexen Antalyaspor” ismiyle mücadele edeceğini duyurdu. Antalyaspor’a desteklerinden dolayı Bitexen’e teşekkür eden Gülel, Antalyaspor’un bu sponsorluktan bir yıl için 1 milyon 250 bin euro gelir elde edeceğini söyledi.

Bitexen Kurumsal İletişim ve Spor İçeriklerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ozan Erdoğ, Antalyaspor ile 3 yıldır sponsorluk çalışmaları yürüttüklerini ifade etti. Antalyaspor’a destek olmak için ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Erdoğ, “İnşallah Antalyaspor için yeni sezon verimli geçer. Üç yıldır Türk sporuna desteklerimiz sürüyor. Türkiye'de 26 futbol ve basketbol kulübüyle çalışmalarımız sürüyor” diye konuştu.

Antalyaspor A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Abide Gülel de Bitexen ile sadece isim sponsorluğu yapmadıklarını, “token”- lar konusunda da önemli çalışmalar yürüttüklerini vurguladı. Aynı zamanda blockchain uzmanı olan Abide Gülel, kripto varlıklar eğitim ve danışmanlık platformu Lexcio’nun kurucu ortağı.