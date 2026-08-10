Arda Güler için formül aranıyor! "Garajda tozlanan bir Ferrari"

Real Madrid son iki sezondur şampiyon olamıyor. Takım yeni sezonda bu hasretine son vermek isterken hazırlıklarını ise Macaristan'da sürdürüyor.

Jose Mourinho'yu teknik ekibin başına getiren Real Madrid ikinci hazırlık maçını ise Ferencvaros ile yaptı. Arda Güler 90 dakika kaldığı mücadelede oyunuyla kendine hayran bıraktı. Tam bir lider edasıyla sahada top koşturan Arda, kilit paslarıyla da takımının 2-1'lik galibiyetinde büyük rol oynadı.

Milli futbolcumuzun bu oyunu İspanyol basınında geniş yankı buldu. Marca gazetesi Arda'ya yere göğe sığdıramazken "Bu Madrid, Arda Güler'den vazgeçemez" başlığı atıldı.

İşte Marca'nın Arda Güler için sarf ettiği sözler:

Budapeşte'deki Real Madrid yine iki farklı yüzünü gösterdi. İki farklı hız vardı: Arda Güler'in topa sahip olduğu anlar ve olmadığı anlar. Türk futbolcunun kontrolü eline aldığı bölümlerde takım işliyor, nefes alıyor ve hücumda yollar buluyordu. Bu nedenle artık soru, kulübün oyun kurucu pozisyonu için kimi transfer etmesi gerektiği değil, genç oyuncuya nasıl yer açılacağı. Çünkü kadrodaki yerler sınırlı ve her pozisyonun ilk 11 için net bir adayı bulunuyor.

On numara pozisyonu, büyük bir aksilik yaşanmadığı takdirde Bellingham'ın olacak. Çift pivotta ise Tchouameni, Bernardo Silva ve Valverde arasından iki oyuncu tercih edilecek. Ancak Güler’in sunduğu futboldan vazgeçmek, garajda tozlanmaya terk edilmiş bir Ferrari’ye sahip olmak gibi olur. Bu hazırlık maçları artık Güler için birer sezon öncesi karşılaşması olmaktan çıktı. Real Madrid'in oyununu yönlendirecek bir lidere ihtiyaç duyduğu şu dönemde, Budapeşte'de Türk futbolcu bunu yapabilecek doğru ayağa sahip tek oyuncu olduğunu gösterdi.

Ferencvaros'un sert savunması karşısında rakip hatlar arasında herkesten daha iyi hareket etti. Topu ayağına istedi ve takım arkadaşlarına boş alanlara koşu yapmaları yönünde işaretler verdi. Bazı anlarda koyu yeşil forma ve oyun tarzıyla, bizzat Mourinho'nun şekillendirdiği eski Mesut Özil'i hatırlattı. Bazı anlarda ise tüm farklar saklı kalmak kaydıyla, yalnızca işaret parmağının basit bir hareketiyle takım arkadaşlarını harekete geçiren Toni Kroos'u andırdı.

Artık soru yeni bir oyun kurucunun transfer edilip edilmeyeceği değil, Arda Güler'in nerede oynatılacağı. Çünkü Türk futbolcu, ilk 11'de yer almak için adeta haykırıyor."