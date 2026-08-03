Avrupa kupalarında kura günü: Türk takımlarının muhtemel rakipleri belli oluyor
UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi play-off turu kura çekimleri bugün Nyon'da yapılacak. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa kupalarındaki muhtemel rakipleri kura sonrası netleşecek.
Avrupa kupalarında play-off turu heyecanı bugün yapılacak kura çekimleriyle devam edecek. UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi play-off turu kuraları, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde TSİ 13.00'te çekilecek.
Kura çekiminde Türk futbolunu Avrupa'da temsil eden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un play-off turundaki muhtemel rakipleri belli olacak.
Fenerbahçe'nin olası rakipleri
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz ile karşılaşacak Fenerbahçe, rakibini elemesi halinde play-off turuna yükselecek.
Sarı-lacivertlilerin play-off turundaki rakibi, Lyon–Sparta Prag veya Union Saint-Gilloise–Bodo/Glimt eşleşmelerinin galibi olacak.
Beşiktaş'ın kura heyecanı
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove ile karşılaşacak Beşiktaş, turu geçmesi halinde play-off turunda mücadele edecek.
Siyah-beyazlı ekibin muhtemel rakipleri arasında Kızılyıldız-Hapoel Be'er Sheva eşleşmesinin mağlubu, Vikingur Reykjavik-Thun eşleşmesinin galibi ile Dinamo Zagreb, Slovan Bratislava ve Aarhus gibi takımların yer aldığı geniş bir havuz bulunuyor.
Trabzonspor doğrudan play-off'ta
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna doğrudan katılacak Trabzonspor'un rakibi de bugün belli olacak.
Bordo-mavili ekibin muhtemel rakipleri arasında Benfica-Hearts, Jagiellonia Bialystok-Rangers, PAOK-Anderlecht ve Salzburg-Pafos eşleşmelerinin galiplerinin yanı sıra Viktoria Plzen gibi doğrudan seri başı ekipler yer alıyor.