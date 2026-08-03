Meteoroloji açıkladı: Yeni haftada hava nasıl olacak?

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, yeni haftada yurdun kuzey kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel sağanak yağışlar görülecek. Ege ve Güneydoğu Anadolu'da ise sıcak hava etkisini koruyacak.

Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde bir miktar artması beklenirken, ülke genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise çoğunlukla kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Marmara ve Karadeniz'de sağanak bekleniyor

Marmara'nın kuzeyinde Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde akşam saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Batı Karadeniz'de Düzce, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinde, Doğu Karadeniz'de ise Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un iç ve yüksek kesimlerinde gün içinde yerel sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Öğle saatlerinden sonra Antalya ve Mersin'in iç kesimleri ile Ardahan çevreleri, Kars'ın kuzeyi ve Çankırı'nın kuzey kesimlerinde de kısa süreli sağanak geçişleri görülecek.

Ege ve Güneydoğu'da sıcaklık yüksek seyredecek

Yağış beklenmeyen Ege Bölgesi'nde sıcak hava etkisini sürdürecek. Denizli ve Malatya'da hava sıcaklığının 39 dereceye, Manisa ve Muğla'da 37 dereceye ulaşması bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu, günün en sıcak bölgesi olmayı sürdürecek. Diyarbakır'da termometrelerin 44 dereceyi, Şanlıurfa'da 42, Siirt'te 41 ve Mardin'de 39 dereceyi göstermesi bekleniyor.

Büyükşehirlerde hava durumu

İstanbul'da gün içinde en yüksek sıcaklığın 31 derece olması, akşam saatlerine kadar yerel sağanak geçişlerinin görülmesi bekleniyor. Ankara'da hava parçalı bulutlu ve 33 derece, İzmir'de ise az bulutlu ve açık bir havayla birlikte sıcaklığın 34 derece olacağı tahmin ediliyor.