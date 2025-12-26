Ali Palabıyık kimdir* Ali Palabıyık bahis mi oynadı? Ali Palabıyık hangi maçlara bahis oynadı? Ali Palabıyık hangi maçları yönetti?

Bahis soruşturması kapsamında Ali Palabıyık PFDK'ya sevk edildi
TFF tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen eski hakem Ali Palabıyık'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi PFDK'ya sevk edildi.
Sevklere ilişkin TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında; son 5 yılda TFF bünyesinde hakem olarak görev yapmış ve futbol dalında bahis oynadığı tespit edilen aşağıda isimleri yer alan kişilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 26.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir.
Bahis oynadığı tespit edilen 9 hakem:
Ali Palabıyık: Süper Lig hakemi
Ali Tuna: Klasman yardımcı hakemi
Alper Oran: Klasman hakemi
Berkay Daban: Klasman yardımcı hakemi
Erhan Kutlu Klasman hakemi
Halit Karacabay: Klasman yardımcı hakemi
Okan Akbal: Klasman yardımcı hakemi
Sedat Etik: Klasman yardımcı hakemi
Yusuf Bozdoğan: İl hakemi