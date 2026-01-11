Barcelona Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

El Clasico, İspanya Süper Kupası finalinde bir kez daha sahne alıyor. Barcelona ile Real Madrid’in kozlarını paylaşacağı mücadele futbolseverlerin gündeminde ilk sıraya yerleşti. Dev karşılaşmanın tarihi, başlama saati ve yayınlanacağı kanal merak ediliyor. İşte mücadele bilgileri...

Barcelona Real Madrid maçı ne zaman?

Barcelona Real Madrid maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. El Clasico, S Sport 1 kanalından ve S Sport Plus dijital platformundan canlı ve şifreli yayınlanacak.

Muhtemel 11

Barcelona: Joan Garcia; Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Balde; Pedri, De Jong; Lamine Yamal, Fermin Lopez, Raphinha; Ferran Torres.

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rudiger, Carreras; Camavinga, Tchouameni, Bellingham; Rodrygo, Mbappe, Vinicius.

Arda Güler oynayacak mı?

Milli yıldızın ilk 11'de yer alması beklenmezken oyuna daha sonra dahil olması bekleniyor.