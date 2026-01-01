Fenerbahçe Beko yeni yılın ilk mücadelesini İspanya ekibi Baskonya'ya karşı verecek. Maç eksiği ile 6. sırasında yer alan Sarı Kanarya bu maçı alarak üst sıralara tırmanmak istiyor. Mücadeleyi kaçırmak istemeyen basketbolseverler "Baskonya Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusunu yöneltiyor.

Baskonya Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Baskonya Fenerbahçe Beko maçı 2 Ocak Cuma saat 22.00'de başlayacak. Müsabaka S Sport 1 kanalından ve S Sport Plus dijital platformundan canlı ve şifreli yayınlanacak.

Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius maç öncesi "Baskonia’nın çok iyi bir form grafiği var. Oyunlarıyla birlikte yükselen bir ritimleri ve gelen galibiyetlerle oluşan bir ivmeleri var. Timothe Luwawu-Cabarrot ve Marcus Howard çok üst düzeyde oynuyorlar ve takım yeni koçun sistemine adapte olmaya çalışıyor. Açıkça bir yapılanma sürecindeler. Genel olarak geçmişte Vitoria’da istemediğimiz sonuçlar aldık. Bunu değiştirmek için mücadele edeceğiz" yorumunda bulundu.