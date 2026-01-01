Futbolda ara transfer dönemi yarın başlayacak
Futbolda “ara transfer” olarak adlandırılan 2025-2026 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi yarın başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun aldığı karara göre ara transfer dönemi 6 Şubat Cuma günü sona erecek
Sezonun birinci transfer ve tescil dönemi, 30 Haziran'da başlayıp 12 Eylül'de tamamlanmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA