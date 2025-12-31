Gökmen Özdenak kimdir? Özdenak kaç yaşındaydı ve nereliydi?

Eski millî futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak geçen gün evinde rahatsızlandı. Özdenak'ın iki kez kabi durdu ve 40 dakika boyunca nefessiz kaldı. Tekrar hayata döndürülen Galatasaray'ın unutulmaz yıldızı bugün hayatını kaybetti. Bu acı gelişmenin ardından efsaneyi tanımayanlar "Gökmen Özdenak kimdir" sorusunu yöneltmeye başladı.

Gökmen Özdenak kimdir?

Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Gökmen Özdenak, 22 Haziran 1947’de İstanbul’da dünyaya geldi. Eski millî futbolcu olan Özdenak, özellikle Galatasaray formasıyla sergilediği performansla hafızalarda yer edindi. Futbolculuk kariyerinin ardından spor yazarlığı ve televizyon yorumculuğu yaptı. Kamuoyunda “Ayı Gökmen” lakabıyla tanındı.

Gökmen Özdenak, Galatasaray ve İstanbulspor’da forma giyen eski millî kalecilerden Yasin Özdenak’ın ağabeyidir.

Futbolculuk kariyeri

Kulüp kariyeri

Profesyonel futbol yaşamı boyunca İstanbulspor ve Galatasaray formalarını giyen Gökmen Özdenak, özellikle sarı kırmızılı kulüpte geçirdiği uzun yıllarla öne çıktı. Galatasaray’da 13 sezon forma giyen Özdenak, kulüp tarihinin önemli başarılarında pay sahibi oldu.

Bu dönemde:

4 lig şampiyonluğu

2 Türkiye Kupası

kazanan kadrolarda yer aldı.

1976 yılında Galatasaray’ın Avrupa kupalarındaki 50. golünü atan Gökmen Özdenak, golcülüğü ve hava toplarındaki etkinliğiyle tanındı. Özellikle kafa vuruşları, kariyerinin ayırt edici özelliklerinden biri oldu.

Gökmen Özdenak, 1980 yılında aktif futbolculuk kariyerini noktaladı.