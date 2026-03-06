Beşiktaş Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK, GS muhtemel 11'ler...

Süper Lig'in 25. haftasında kritik derbi... Beşiktaş ile Galatasaray Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Milyonların gözü kulağı bu maçta olacak. Zirveyi yakından ilgilendiren müsabakayı kaçırmak istemeyenler "Beşiktaş Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" diye soruyor. Öte yandan ilk 11'ler de merak ediliyor.

Beşiktaş Galatasaray maçı bilgileri...

Beşiktaş Galatasaray maçı 7 Mart Cumartesi saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Derbiyi Ozan Ergün yönetecek.

Beşiktaş Muhtemel 11:

Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Orkun, Asllani, Olaitan, Oh

Galatasaray Muhtemel 11:

Uğurcan, Boey, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış, Sane, Lang, Osimhen

359. randevu

Galatasaray ile Beşiktaş arasında bugüne kadar oynanan 358 karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip 130 galibiyet elde etti. Siyah-beyazlılar ise rakibini 113 kez mağlup etmeyi başardı. İki takım arasındaki 115 mücadele ise beraberlikle tamamlandı.

Ezeli rakipler son olarak 4 Ekim 2025’te Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde karşılaşmış ve mücadele 1-1 sona ermişti.