Beşiktaş ile Nesine arasındaki sponsorluk anlaşması yenilendi

Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilen törene Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ile Nesine CEO'su Halit Gülbakanoğlu katıldı.

Nesine ile Beşiktaş arasındaki sponsorluk anlaşmasının çok özel bir geçmişe dayandığını belirten Arat, "Beşiktaş, 2010'dan beri Nesine ile bir birliktelik içinde. Yönetime gelir gelmez Halit Bey bizi aradı ve görüşmek istedi. Destek olacağını söylemesi bizim için çok kıymetliydi. Sponsorluklarını uzatacaklarını ifade ettiler. Bu sezon güzel formalarımızda Nesine markasını taşımaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu birliktelik umarız uzun yıllar devam eder. Umarız, Beşiktaş'ın başarılı sonuçlarına değerli sponsorlar katkı sağlamaya devam eder. Halit Bey'e ve Nesine ailesine teşekkür ediyorum. Beşiktaş sizin iyi ortağınız olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Forma satışlarında çok büyük bir artış olduğunu kaydeden Hasan Arat, "Beşiktaş, iyi yolda. Avrupa'da bu hafta ilk maçımıza çıkacağız. İlkler zordur. Biz takımımıza güveniyoruz. Sakin ve tecrübeli bir takımımız var. Geçmişte Avrupa'da başarıları olan bir camiayız. Burada Nesine'nin mutlaka uluslararası alanlarda çalışmaları da olacaktır" diye konuştu.

Beşiktaş'ın forma kol sponsoru olmaktan duydukları mutluluğu dile getiren Halit Gülbakanoğlu, "Uzun yıllardır Beşiktaş ile bir birliktelik yaşıyoruz. Beşiktaş'ın Avrupa'daki maçlarında formasının sol kolunda sponsorluk yapacağız. Taraftarların Tüpraş Stadı'nın dışındaki aktivite alanlarıyla ilgili geri dönüşleri bizim için çok önemli. Bu sponsorluğun bir keyif olmasını diliyoruz. Sporu sadece bir sponsorluk olarak değil gençlere katkı sağlamak için yapmak istiyoruz. 2006'da 6 kişiyle başladık. 8,5 milyondan fazla üyesi ve 500'den fazla çalışanı olan yasal eğlence platformuyuz. Beşiktaş gibi dev camialarla sponsorluk yapabilmek bizi mutlu ediyor. Umuyorum Beşiktaş'ın şampiyonluk ve Avrupa yolu başarılı geçecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Yasa dışı bahisle mücadelenin önemine de değinen Gülbakanoğlu, "Türkiye'deki legal bahisi illegale karşı daha güçlü bir hale getirmek çok önemli. Bununla mücadele ederek Türkiye'nin iç cirosunu korumayı hedefliyoruz" şeklinde görüş belirtti.