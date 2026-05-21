TFF Süper Lig'deki yeni yabancı kuralını resmen duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu, 2026-2027 sezonunda uygulanacak yabancı futbolcu kuralına ilişkin detayları açıkladı. Yeni düzenlemeye göre kulüpler, A Takım Listesi’nde en fazla 14 yabancı futbolcu bulundurabilecek. Bu oyuncuların en az 4’ünün ise 1 Ocak 2003 ve sonrasında doğmuş olması gerekecek.

14 yabancıdan 4'ü genç olacak

Federasyondan yapılan açıklamada, 14 yabancı oyuncunun 10’u için herhangi bir yaş kriteri aranmayacağı belirtilirken, genç yabancı oyuncu şartının ise zorunlu hale getirildiği ifade edildi. Kulüplerin 14 yabancı hakkının tamamını kullanmaması durumunda ise Türkiye A Milli Futbol Takımı’nda oynama uygunluğuna sahip futbolcuların listeye daha fazla yazılabileceği kaydedildi.

Geçiş süreci detayı paylaşıldı

TFF ayrıca geçiş sürecine ilişkin detayları da duyurdu. Buna göre önceki sezonlarda bu kapsamda sözleşme imzalayan, A Takım Listesi’ne yazılan ve sözleşmesi devam eden 2002 doğumlu yabancı futbolcular, 2026-2027 sezonu boyunca mevcut statü kapsamında listede yer alabilecek.

Öte yandan 2026-2027 sezonunda sözleşme imzalayan ve A Takım Listesi’ne yazılan 2003 doğumlu yabancı futbolcularla bir sezondan uzun süreli kontrat yapılması halinde, bu oyuncuların iki sezon boyunca aynı kapsamda değerlendirileceği belirtildi.