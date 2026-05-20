Google Haberler

Trabzonspor, Ernest Muçi'nin bonservisini Beşiktaş'tan aldı

Trabzonspor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Beşiktaş'ın Arnavut orta saha oyuncusu Ernest Muçi'nin bonservisini aldığını açıkladı.

Trabzonspor, Ernest Muçi'nin bonservisini Beşiktaş'tan aldı

Bordo-mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ernest Muçi'nin kesin transferi konusunda, kiralama sözleşmesinde yer alan kulübümüze ait opsiyon hakkı kullanılmıştır. Buna göre; Beşiktaş A.Ş.'ye sözleşme fesih bedeli olarak 8 (Sekiz) taksit halinde 8.500.000.-EUR+KDV tutarında ödeme yapılacaktır" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
Çok Okunanlar