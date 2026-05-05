Beşiktaş Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Beşiktaş kendi sahasında Konyaspor'u ağırlıyor. Her iki kulüp de finale uzanma hedefinde... Müsabaka bilgileri yoğun şekilde araştırılıyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Konyaspor maçı bu akşam saat 20.30'da başlayacak. Müsabaka ATV'den canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

Muhtemel 11'ler...

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Orkun, Olaitan, Toure, Oh

Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Nagalo, Adil, Berkan, Melih, Jevtovic, Deniz, Goncalves, Olaigbe, Muleka

Beşiktaş'ta iki eksik

Beşiktaş'ta Konyaspor maçı öncesinde iki eksik bulunuyor. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Kartal Kayra Yılmaz, Konyaspor maçında sahadaki yerini alamayacak. Gaziantep FK maçından önce dizindeki ağrıdan dolayı kadrodan çıkarılan Milot Rashica'nın durumu ise maç öncesi netleşti. Murillo’nun ise Konyaspor karşısında büyük ihtimalle sahada yer alacağı öğrenildi.