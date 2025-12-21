Google Haberler

Beşiktaş'tan Abraham açıklaması

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçında kafasına aldığı darbe sonrası oyundan çıkan golcü oyuncu Tammy Abraham'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Beşiktaş'tan Abraham açıklaması

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Çaykur Rizespor’la oynadığı müsabakanın 40. dakikasında kafasına aldığı darbe sonrası baş dönmesi ve şiddetli baş ağrısı sebebiyle oyuna devam edemeyen Tammy Abraham’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen tomografi görüntülemesinde patolojik bulguya rastlanmamıştır. Tammy Abraham, müşahede sürecinin tamamlanmasının ardından taburcu edilecektir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
Çok Okunanlar