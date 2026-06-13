2026 Dünya Kupası'nda her maç büyük bir heyecana sahne oluyor. Her mücadelede milyonlar ekran başına kilitleniyor. Brezilya - Fas mücadelesi de sabırsızlıkla bekleniyor. Bugün art arda gelen sorulardan biri de "Brezilya Fas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" şeklinde...

Brezilya Fas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Brezilya Fas maçı cumartesi gününü pazara bağlayan gece yani 14 Haziran Pazar günü saat 01.00'de başlayacak. Müsabaka TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler...

Brezilya: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel, Alex Sandro, Guimaraes, Casemiro, Paqueta, Raphinha, Vinicius Jr., Cunha.

Fas: Bounou, Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui, Aynaoui, Bouaddi, Ounahi, Diaz, Khannouss, Saibari.