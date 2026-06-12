2026 Dünya Kupası Türkiye maçı ne zaman? Avustralya - Türkiye maçı hangi tarihte, saat kaçta, hangi kanalda?
2026 Dünya Kupası başladı. Her maç büyük bir heyecana sahne olurken milyonlar Türkiye maçını bekliyor. A Milli Futbol Takımı'mız ilk maçını Avustralya ile oynayacak. Sabırsızlık her geçen gün artarken "Milli maç ne zaman" sorusu yoğun şekilde geliyor.
Dünya Kupası şöleni başladı. Dünya bu maçlara kilitlenirken ülkemizde de milyonlar ilk maçı heyecanla bekliyor. Ay-yıldızlı ekibimiz, Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya, Paraguay ve ev sahibi ABD ile mücadele edecek. Heyecan her geçen gün katlanırken " Avustralya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu gündemden düşmüyor.
Türkiye maçı ne zaman?
Avustralya - Türkiye maçı 14 Haziran Pazar günü saat 07.00'de başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Teknik direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen kadroda şu oyuncular bulunuyor:
Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Uğurcan Çakır (Galatasaray)
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma)
Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)
Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe)