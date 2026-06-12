San Antonio Spurs - New York Knicks NBA final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
San Antonio Spurs ile New York Knicks NBA finalleridne kaşı kaşıya geliyor. Son maçta muhteşem bir geri dönüş yaparak seriyi 3-1'e getiren New York Knicks, bu maçı da alarak şampiyonluğunu ilan etmek istiyor. Öte yandan San Antonio Spurs da sahasında galibiyet alarak seriyi uzatma peşinde... Peki, San Antonio Spurs - New York Knicks maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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2026 NBA Finalleri'nde Doğu Konferansı şampiyonu New York Knicks ile Batı Konferansı şampiyonu San Antonio Spurs karşı karşıya geliyor. Seride durum 3-1 New York Knicks lehine... Knicks 3'üncü şampiyonluğunu isterken Spurs da 6. şampiyonluğu istiyor.
San Antonio Spurs - New York Knicks maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
NBA finalleri serisinin 5. maçı 14 Haziran Pazar saat 03.30'da başlayacak. Mücadele Prime Video'dan canlı yayınlanacak.
Knicks, galip gelmesi halinde 53 yıl sonra şampiyonluğa ulaşacak.
Kaynak: HABER MERKEZİ