Dünya Kupası Türkiye maçı ne zaman? Avustralya - Türkiye maçı hangi tarihte, saat kaçta, hangi kanalda?

Dünya Kupası şöleni başladı. Dünya bu maçlara kilitlenirken ülkemizde de milyonlar ilk maçı heyecanla bekliyor. Ay-yıldızlı ekibimiz, Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya, Paraguay ve ev sahibi ABD ile mücadele edecek. Heyecan her geçen gün katlanırken " Avustralya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu gündemden düşmüyor.

Türkiye maçı ne zaman?

Avustralya - Türkiye maçı 14 Haziran Pazar günü saat 07.00'de başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Teknik direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen kadroda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe)