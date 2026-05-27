Crystal Palace - Rayo Vallecano | UEFA Avrupa Konferans Ligi Final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere ekibi Crystal Palace ile İspanya temsilcisi Rayo Vallecano UEFA Avrupa Konferans Ligi Final maçında karşı karşıya geliyor. Futbol tutkunları bu maça odaklanırken peş peşe "Crystal Palace - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" diye soruyor.

Crystal Palace - Rayo Vallecano maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Şampiyonlar

Konferans Ligi'nde geride kalan dört sezonda İngiliz ekipleri 2, İtalya ve Yunanistan temsilcileri ise 1'er kez kupayı kazandı.

Organizasyonda ilk kupayı 2021-22 sezonunda İtalyan ekibi Roma kazanırken 2022-23'te İngiliz takımı West Ham United, mutlu sona ulaştı.

Yunan takımı Olimpiakos, 2023-24 sezonunda kupa zaferi yaşarken 2024-25'te İngiltere temsilcisi Chelsea, organizasyonu şampiyon tamamladı.