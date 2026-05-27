Türkiye - Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dünya Kupası ne zaman başlıyor?

Dünya Kupası öncesi A Milli Takım iki ciddi sınav verecek. Bu müsabakalardan ilki Kuzey Makedonya karşısında olacak. Bu maçı kaçırmak istemeyen vatandaşlar "Türkiye - Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna ağırlık vermiş durumda...

Türkiye, Dünya Kupası'na hazırlanırken hazırlık maçları yapacak. Milliler ilk olarak Kuzey Makedonya'yı ağırlayacak. Mücadele iple çekilirken "Türkiye - Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu hızlanıyor.

Türkiye - Kuzey Makedonya hazırlık maçı ne zaman?

Türkiye - Kuzey Makedonya hazırlık maçı 1 Haziran Pazartesi günü saat 20.30'da Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Müsabakanın TRT 1'den canlı yayınlanması bekleniyor.

Venezuela - Türkiye karşılaşması ise 6 Haziran Cumartesi günü ABD'nin Florida eyaletinin Fort Lauderdale kentindeki Inter Miami FC Stadyumu'nun ev sahipliğinde yerel saatle 18.00'de (TSİ 01.00, 7 Haziran Pazar) oynanacak.

Dünya Kupası ne zaman başlayacak?

Dünya Kupası 11 Haziran'da başlarken A Milli Futbol Takımı'mız ilk maçını 13 Haziran'da Avustralya ile oynanacak. Karşılaşma saat 07.00'de başlayacak.

Kaynak: HABER MERKEZİ
