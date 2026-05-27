Türkiye - Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dünya Kupası ne zaman başlıyor?
Dünya Kupası öncesi A Milli Takım iki ciddi sınav verecek. Bu müsabakalardan ilki Kuzey Makedonya karşısında olacak. Bu maçı kaçırmak istemeyen vatandaşlar "Türkiye - Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna ağırlık vermiş durumda...
Türkiye - Kuzey Makedonya hazırlık maçı ne zaman?
Türkiye - Kuzey Makedonya hazırlık maçı 1 Haziran Pazartesi günü saat 20.30'da Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Müsabakanın TRT 1'den canlı yayınlanması bekleniyor.
Venezuela - Türkiye karşılaşması ise 6 Haziran Cumartesi günü ABD'nin Florida eyaletinin Fort Lauderdale kentindeki Inter Miami FC Stadyumu'nun ev sahipliğinde yerel saatle 18.00'de (TSİ 01.00, 7 Haziran Pazar) oynanacak.
Dünya Kupası ne zaman başlayacak?
Dünya Kupası 11 Haziran'da başlarken A Milli Futbol Takımı'mız ilk maçını 13 Haziran'da Avustralya ile oynanacak. Karşılaşma saat 07.00'de başlayacak.