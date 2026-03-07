DERBİ MÜSABAKASI: Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK- GS muhtemel 11'i

Ligin bitimine 10 maç kaldı. Bu akşam kritik bir derbi oynanacak. Beşiktaş kendi evinde Galatasaray ile mücadele verecek. Aslan kazanırsa puanını 61'e yükseltecek ve Fenerbahçe ile puan farkını 7'ye çıkaracak. Beşiktaş kazanırsa lider ile olan puan farkını 9'a düşürecek ve şampiyonluk umutları yeniden yeşerecek.

Aslan şampiyonluk yolunda yara almak istemezken Beşiktaş ise neyi var neyi yok sahaya yansıtacak. Özellikle iki kulübün taraftarı bu maçı sabırsız şekilde beklerken "Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu ağır basıyor. Öte yandan derbinin ilk 11'leri de sıkça araştırılıyor.

Beşiktaş Galatasaray maçı bilgileri...

Beşiktaş Galatasaray maçı 7 Mart Cumartesi saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Derbiyi Ozan Ergün yönetecek.

Beşiktaş Muhtemel 11:

Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Orkun, Asllani, Olaitan, Oh

Galatasaray Muhtemel 11:

Uğurcan, Boey, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış, Sane, Lang, Osimhen

Beşiktaş'taki eksikler

Siyah-beyazlı ekipte adalesinde yırtık bulunan El Bilal Toure ile tendonunda yırtık tespit edilen Emirhan Topçu kadroda yer alamayacak.

Galatasaray'daki eksikler

Sarı-kırmızılı takımda Metahan Baltacı, bahis soruşturması kapsamında aldığı ceza nedeniyle karşılaşmada görev yapamayacak. Genç savunma oyuncusu Arda Ünyay ise sakatlığının ardından sahalara dönmek için çalışmalarını sürdürüyor.

359. randevu

Galatasaray ile Beşiktaş arasında bugüne kadar oynanan 358 karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip 130 galibiyet elde etti. Siyah-beyazlılar ise rakibini 113 kez mağlup etmeyi başardı. İki takım arasındaki 115 mücadele ise beraberlikle tamamlandı.

Ezeli rakipler son olarak 4 Ekim 2025’te Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde karşılaşmış ve mücadele 1-1 sona ermişti.