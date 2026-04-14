Derbiye kısa süre kaldı! Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonluk yarışında tansiyon her geçen hafta biraz daha yükseliyor… Zirvenin iki güçlü adayı Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki puan farkının kapanmasıyla birlikte gözler bir kez daha derbi takvimine çevrildi. Art arda gelen soru "Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" oluyor.
Süper Lig’de sezonun kaderini belirleyebilecek karşılaşma: Galatasaray - Fenerbahçe derbisi... Derbi öncesinde takımların form durumu, sakat ve cezalı oyuncular ile teknik direktörlerin tercihleri merak edilirken, maçın oynanacağı tarih de yoğun şekilde araştırılıyor. İşte detaylar...
Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi gün oynanacak?
Galatasaray Fenerbahçe maçı 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
Galatasaray ile Fenerbahçe 406 kez karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe: 149 galibiyet
Galatasaray: 128 galibiyet
Beraberlik: 129