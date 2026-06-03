FIVB 2026 Milletler Ligi: Dominik Cumhuriyeti - Türkiye maçı ne zaman? Filenin Sultanları mücadelesi saat kaçta, hangi kanalda?

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2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi kapsamında Filenin Sultanları 12 maça çıkacak. Sergiledikleri performanslarla son yıllarda büyük gurur yaşatan Türkiye'nin ilk maçı için heyecan bir hayli yüksek... Milyonlar ekran başına geçmek isterken "Dominik Cumhuriyeti - Türkiye maçı ne zaman? Filenin Sultanları mücadelesi saat kaçta, hangi kanalda" sorusu art arda geliyor.

Dominik Cumhuriyeti - Türkiye maçı ne zaman?

Dominik Cumhuriyeti - Türkiye maçı bu akşam 19.00'da başlayacak ve S Sport'tan canlı ve şifreli yayınlanacak.

Filenin Sultanları'nın ilk hafta kadrosu ve maç programı şu şekilde:

Pasörler: Dilay Özdemir, Buse Ünal Pehlivan

Smaçörler: İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek, Ayşe Çürük

Orta Oyuncular: Deniz Uyanık, Berka Buse Özden, Karmen Aksoy, Merve Atlıer, Ezel Balık

Pasör Çaprazları: Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu, Aylin Uysalcan

Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Melis Yılmaz

Teknik Kadro

Pelin Çelik - Menajer

Daniele Santarelli - Başantrenör

Diego Flisi - Yardımcı Antrenör

Maurizio Mora - Yardımcı Antrenör

Artun Aksan - İstatistik Antrenörü

Marco Greco - İstatistik Antrenörü

Marco Sesia - Kondisyoner

Ilenia Marin - Fizyoterapist

Francesco Gatti - Fizyoterapist

Murat Beder - Masör

Seçkin Sarı - Doktor

1.Hafta (Brasilia, Brezilya)

3 Haziran 2026

19.00 Dominik Cum.-Türkiye (S Sport/S Sport Plus)

4 Haziran 2026

22.30 Türkiye-Hollanda (S Sport/S Sport Plus)

6 Haziran 2026

21.30 İtalya-Türkiye (S Sport/S Sport Plus)

8 Haziran 2026 (7'i 8'e bağlayan gece)

24.00 Bulgaristan-Türkiye (S Sport/S Sport Plus)