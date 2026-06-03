FIVB 2026 Milletler Ligi: Dominik Cumhuriyeti - Türkiye maçı ne zaman? Filenin Sultanları mücadelesi saat kaçta, hangi kanalda?

Dominik Cumhuriyeti - Türkiye maçı ne zaman? Filenin Sultanları mücadelesi saat kaçta, hangi kanalda?
FIVB 2026 Milletler Ligi başlıyor. Filenin Sultanları 1. hafta maçlarını Brezilya'da oynayacak. İlk randevu ise Dominik Cumhuriyeti'yle... Voleybolseverler Türkiye'nin maçını kaçırmak istemezken "Dominik Cumhuriyeti - Türkiye maçı ne zaman? Filenin Sultanları mücadelesi saat kaçta, hangi kanalda" diye soruyor.
2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi kapsamında Filenin Sultanları 12 maça çıkacak. Sergiledikleri performanslarla son yıllarda büyük gurur yaşatan Türkiye'nin ilk maçı için heyecan bir hayli yüksek... Milyonlar ekran başına geçmek isterken "Dominik Cumhuriyeti - Türkiye maçı ne zaman? Filenin Sultanları mücadelesi saat kaçta, hangi kanalda" sorusu art arda geliyor.
Dominik Cumhuriyeti - Türkiye maçı ne zaman?
Dominik Cumhuriyeti - Türkiye maçı bu akşam 19.00'da başlayacak ve S Sport'tan canlı ve şifreli yayınlanacak.
Filenin Sultanları'nın ilk hafta kadrosu ve maç programı şu şekilde:
Pasörler: Dilay Özdemir, Buse Ünal Pehlivan
Smaçörler: İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek, Ayşe Çürük
Orta Oyuncular: Deniz Uyanık, Berka Buse Özden, Karmen Aksoy, Merve Atlıer, Ezel Balık
Pasör Çaprazları: Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu, Aylin Uysalcan
Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Melis Yılmaz
Teknik Kadro
Pelin Çelik - Menajer
Daniele Santarelli - Başantrenör
Diego Flisi - Yardımcı Antrenör
Maurizio Mora - Yardımcı Antrenör
Artun Aksan - İstatistik Antrenörü
Marco Greco - İstatistik Antrenörü
Marco Sesia - Kondisyoner
Ilenia Marin - Fizyoterapist
Francesco Gatti - Fizyoterapist
Murat Beder - Masör
Seçkin Sarı - Doktor
1.Hafta (Brasilia, Brezilya)
3 Haziran 2026
19.00 Dominik Cum.-Türkiye (S Sport/S Sport Plus)
4 Haziran 2026
22.30 Türkiye-Hollanda (S Sport/S Sport Plus)
6 Haziran 2026
21.30 İtalya-Türkiye (S Sport/S Sport Plus)
8 Haziran 2026 (7'i 8'e bağlayan gece)
24.00 Bulgaristan-Türkiye (S Sport/S Sport Plus)