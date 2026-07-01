DÜNYA KUPASI 2026: Belçika - Senegal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Dünya Kupası son 32 turunda Belçika ile Senegal karşı karşıya geliyor. Milyonlar bu maça kilitlenirken mücadelenin başlama saati ve kanalı araştırılıyor. İşte "Belçika - Senegal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusunun yanıtı...
2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmalardan birinde Belçika ile Senegal kozlarını paylaşacak. Hangi takımın son 16'ya kalacağı merak edilirken sıkça gelen soru "Belçika - Senegal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" oluyor.
Belçika - Senegal maçı bilgileri
Belçika - Senegal karşılaşması bu akşam Türkiye saatiyle 23.00'te Seattle'daki Lumen Field'da başlayacak. Mücadele TRT 1'den şifresiz olarak yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler...
Belçika: Courtois, Meunier, Ngoy, Mechele, De Cuyper, Raskin, Tielemans, De Bruyne, Doku, Trossard, De Ketelaere
Senegal: Diaw, Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf, Idrissa Gueye, Pape Gueye, Camara, Sarr, Mane, Jackson