DÜNYA KUPASI 2026: Belçika - Senegal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmalardan birinde Belçika ile Senegal kozlarını paylaşacak. Hangi takımın son 16'ya kalacağı merak edilirken sıkça gelen soru "Belçika - Senegal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" oluyor.

Belçika - Senegal maçı bilgileri

Belçika - Senegal karşılaşması bu akşam Türkiye saatiyle 23.00'te Seattle'daki Lumen Field'da başlayacak. Mücadele TRT 1'den şifresiz olarak yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler...

Belçika: Courtois, Meunier, Ngoy, Mechele, De Cuyper, Raskin, Tielemans, De Bruyne, Doku, Trossard, De Ketelaere

Senegal: Diaw, Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf, Idrissa Gueye, Pape Gueye, Camara, Sarr, Mane, Jackson