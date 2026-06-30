UEFA'dan Fenerbahçe'ye 7 milyon Euro ceza
UEFA, Fenerbahçe'ye kadro maliyeti kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle 7 milyon Euro para cezası verdi.
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UEFA, Fenerbahçe'ye 2025 yılı kadro maliyet oranının yüzde 70'lik sınırın üzerinde bildirilmesinden dolayı para cezası verdi. UEFA, yaptığı açıklamada, sarı-lacivertli kulübün kadro maliyeti kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırdığını açıkladı. Fenerbahçe, bu nedenle 7 milyon Euro ceza ödeyecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA