Dünya Kupası'nda dev şok: Almanya ve Hollanda son 32 turunda elendi

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2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda iki büyük sürpriz yaşandı. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Almanya ile Hollanda, penaltı atışları sonunda rakiplerine yenilerek kupaya erken veda etti.

Boston Stadyumu'nda oynanan mücadelede Almanya ile Paraguay'ın normal süresi 1-1 sona erdi. Uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmayınca turu geçen taraf penaltı atışlarıyla belirlendi.

Almanya, penaltı serisinde üç atıştan yararlanamazken, Paraguay rakibini 4-3 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

VAR kararı Almanya'nın golünü iptal etti

Karşılaşmanın uzatma bölümünde Almanya, 102. dakikada Tah'ın kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı. Ancak VAR incelemesi sonrası Anton'un kaleci Gill'i engellediği gerekçesiyle gol iptal edildi.

1954, 1974, 1990 ve 2014 yıllarında Dünya Kupası'nı kazanan Almanya, böylece tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda penaltı atışlarıyla elendi. Son iki turnuvada grup aşamasını geçemeyen Alman ekibi, bu kez de son 32 turunda turnuvaya veda ederek 12 yıllık şampiyonluk hasretini sonlandıramadı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Almanya Kaptanı Joshua Kimmich, hakem kararlarını ya da penaltıları mazeret göstermeyeceklerini belirterek, "120 dakika boyunca maçı kazanamıyorsanız elenmeyi hak etmişsinizdir" ifadelerini kullandı.

Paraguay, son 16 turunda Fransa-İsveç eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Bir sürpriz de Fas'tan

Günün bir diğer son 32 turu mücadelesinde Hollanda ile Fas karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 tamamlanan karşılaşmada turu geçen takım yine penaltı atışlarıyla belli oldu.

Karşılıklı kaçan penaltıların damga vurduğu seride rakibine üstünlük sağlayan Fas, adını son 16 turuna yazdırdı.

Kuzey Afrika temsilcisi, çeyrek final bileti için ev sahibi Kanada ile karşı karşıya gelecek.